أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا إعدام المسماري رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

إيني تعلن عن كشف جديد للغاز الطبيعي في مصر بالبحر المتوسط

12:52 م الأربعاء 01 يوليه 2020
إيني تعلن عن كشف جديد للغاز الطبيعي في مصر بالبحر المتوسط

واجهة شركة إيني الإيطالية

كتبت- ياسمين سليم:

أعلنت شركة إيني الإيطالية عن كشف جديد للغاز الطبيعي في مصر بالبحر المتوسط.

وقالت في بيان صحفي اليوم الأربعاء إنها نجحت في حفر أول بئر استكشافي في منطقة امتياز شمال الحماد بالمياه المصرية في دلتا النيل باسم "بشروش".

وجاء الكشف الجديد بالتعاون مع شركة بي بي البريطانية وتوتال الفرنسية.

ويقع الاكتشاف الجديد على عمق 22 مترًا من المياة، ويبعد 11 كم من الساحل و12 كم شمال غرب من حقل نوروس وحوالي 1 كم غربًا من حقل بلطيم الجنوبي الغربي.

وبحسب البيان فإنه تم اكتشاف عمود من الغاز بسمك 152 مترًا، وسيخضع هذا البئر للإنتاج.

وقالت الشركة إنها ستبدأ مع شركائها بي بي وتوتال الفرنسية وبالتعاون مع قطاع البترول المصري في فحص خيارات تطوير هذا الاكتشاف.

وبحسب الشركة فإنها ستواصل الاكتشاف في منطقة نوروس الكبرى، من خلال حفر بئر جديد هذا العام في امتيارز أبو ماضي الغربي.

وبحسب البيان تمتلك إيني 37.5% من امتياز شمال الحماد حيث تعمل كمشغل للحقل، فيما تمتلك شركة بي بي البريطانية 37.5%، وتوتال نسبة 25%.

وتعمل إيني في مصر منذ عام 1954، وكانت قد أعلنت في 2015 عن أكبر كشف للغاز الطبيعي في مصر من خلال حقل ظُهر.

شركة إيني كشف جديد للغاز الطبيعي البحر المتوسط

الخبر التالى:

أسعار الذهب ترتفع في السوق المحلي خلال تعاملات الأربعاء

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 68311

    عدد المصابين

  • 18460

    عدد المتعافين

  • 2953

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 10523115

    عدد المصابين

  • 5734725

    عدد المتعافين

  • 511245

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن إعادة إصابة المتعافين من كورونا مرة ثانية