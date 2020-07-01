إيني تعلن عن كشف جديد للغاز الطبيعي في مصر بالبحر المتوسط

كتبت- ياسمين سليم:

أعلنت شركة إيني الإيطالية عن كشف جديد للغاز الطبيعي في مصر بالبحر المتوسط.

وقالت في بيان صحفي اليوم الأربعاء إنها نجحت في حفر أول بئر استكشافي في منطقة امتياز شمال الحماد بالمياه المصرية في دلتا النيل باسم "بشروش".

وجاء الكشف الجديد بالتعاون مع شركة بي بي البريطانية وتوتال الفرنسية.

ويقع الاكتشاف الجديد على عمق 22 مترًا من المياة، ويبعد 11 كم من الساحل و12 كم شمال غرب من حقل نوروس وحوالي 1 كم غربًا من حقل بلطيم الجنوبي الغربي.

وبحسب البيان فإنه تم اكتشاف عمود من الغاز بسمك 152 مترًا، وسيخضع هذا البئر للإنتاج.

وقالت الشركة إنها ستبدأ مع شركائها بي بي وتوتال الفرنسية وبالتعاون مع قطاع البترول المصري في فحص خيارات تطوير هذا الاكتشاف.

وبحسب الشركة فإنها ستواصل الاكتشاف في منطقة نوروس الكبرى، من خلال حفر بئر جديد هذا العام في امتيارز أبو ماضي الغربي.

وبحسب البيان تمتلك إيني 37.5% من امتياز شمال الحماد حيث تعمل كمشغل للحقل، فيما تمتلك شركة بي بي البريطانية 37.5%، وتوتال نسبة 25%.

وتعمل إيني في مصر منذ عام 1954، وكانت قد أعلنت في 2015 عن أكبر كشف للغاز الطبيعي في مصر من خلال حقل ظُهر.