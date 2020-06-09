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تراجع الخيار والليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم

10:40 ص الثلاثاء 09 يونيو 2020
تراجع الخيار والليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم

أسعار الخضروات والفاكهة

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الخيار البلدي والمشمش والليمون البلدي بين جنيهين و4 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وتراوح سعر كيلو الخيار بين 2.5 و4.5 جنيه وسعر كيلو المشمش بين 5 و8 جنيهات، وسعر كيلو الليمون البلدي بين 10 جنيهات و26 جنيها.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

البطاطس بين 1.5 و 2.5 جنيه.

البصل بين 2.5 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الفاصوليا بين 2 جنيه و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و6 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و7 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و7 جنيهات.

الملوخية بين 3 و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه، بتراجع جنيهين.

البامية 10 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

عنب بناتي أصفر بين 4 و6 جنيهات.

عنب بناتي أحمر بين 5 و9 جنيهات.

تفاح مصري بين 5 و9 جنيهات.

البرتقال الصيفي بين 6 و9 جنيهات.

الفراولة بين 4 و7 جنيهات.

الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 10 جنيهات و26 جنيها، بتراجع 4 جنيهات.

البطيخ بين 12 جنيها و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 3 و6 جنيهات.

المشمش بين 5 و8 جنيهات، بتراجع جنيهين.

أسعار الخضروات والفاكهة سوق العبور الخيار الليمون

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