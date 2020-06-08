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أسعار الدولار تعود للانخفاض في البنوك بنهاية تعاملات اليوم

04:31 م الإثنين 08 يونيو 2020
أسعار الدولار تعود للانخفاض في البنوك بنهاية تعاملات اليوم

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الدولار 3 قروش مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الاثنين، ليصل إلى 16.14 جنيه للشراء و 16.24 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي.

وكانت أسعار الدولار ارتفعت لأول مرة منذ شهرين خلال منتصف مايو الماضي وصعدت فقط الأسبوع الماضي 34 قرشًا.

وقالت مصادر مصرفية اليوم الاثنين لمصراوي، إن البنوك رصدت زيادة في تدفقات موارد النقد الأجنبي على البنوك اليوم، وهو ما دفع سعر الدولار للتراجع إثر الإعلان عن اتفاق مع صندوق النقد الدولي بالحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار.

وأضافت المصادر أن هناك تدفقات متنوعة من ضمنها تدفقات ملحوظة للمستثمرين الأجانب في السوق المصري.

وخلال تعاملات اليوم، تراجع سعر العملة الأمريكية قرشين في بنكي الأهلي ومصر إلى 16.13 جنيه للشراء، و 16.23 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشين في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، والعربي الإفريقي إلى 16.15 جنيه للشراء، و 16.25 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار 4 قروش في بنك التجاري الدولي إلى 16.13 جنيه للشراء، و 16.23 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار 3 قروش في بنوك قناة السويس، والإسكندرية، وكريدي أجريكول إلى 16.14 جنيه للشراء، و 16.24 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.17 جنيه للشراء، و 16.27 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنك البركة عند 16.03 جنيه للشراء، و 16.13 جنيه للبيع.

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