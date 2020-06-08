مشتريات أجنبية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.34% مع نهاية التعاملات اليوم الاثنين إلى مستوى 11146 نقطة.

ما ارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.73%، وارتفع مؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.59%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 32.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 21.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 10.6 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 4.59% مع نهاية تعاملات أمس الأحد إلى مستوى 11108 نقطة، بعد اتفاق مصر على قرض جديد مع صندوق النقد الدولي.