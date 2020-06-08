أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

مشتريات أجنبية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات الاثنين

03:05 م الإثنين 08 يونيو 2020
مشتريات أجنبية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات الاثنين

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.34% مع نهاية التعاملات اليوم الاثنين إلى مستوى 11146 نقطة.

ما ارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.73%، وارتفع مؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.59%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 32.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 21.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 10.6 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 4.59% مع نهاية تعاملات أمس الأحد إلى مستوى 11108 نقطة، بعد اتفاق مصر على قرض جديد مع صندوق النقد الدولي.

البورصة مؤشر البورصة أسهم البورصة

الخبر التالى:

الصندوق السيادي يحصر مباني الوزارات لوضع خطة إحياء منطقة وسط البلد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 32612

    عدد المصابين

  • 8535

    عدد المتعافين

  • 1198

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7055609

    عدد المصابين

  • 3446874

    عدد المتعافين

  • 403755

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:رئيس وزراء إثيوبيا: قرار تعبئة سد النهضة "لا رجعة فيه"