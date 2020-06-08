البورصة تواصل الصعود مع بداية تعاملات اليوم

كتبت - شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.94% مع بداية التعاملات اليوم الاثنين إلى مستوى 11213 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.19%، وارتفع مؤشر EGX100 EWI بنسبة 1.27%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 4.59% مع نهاية تعاملات أمس الأحد إلى مستوى 11108 نقطة، بعد اتفاق مصر على قرض جديد مع صندوق النقد الدولي.