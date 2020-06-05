أكبر زيادة منذ بداية 2020.. الدولار يقفز 34 قرشا في أسبوع (انفوجرافيك)

كتبت- شيماء حفظي:

قفز سعر الدولار مقابل الجنيه خلال الأسبوع الماضي، بنحو 34 قرشا، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.

وارتفع سعر الدولار ليسجل أمس الخميس 16.13 جنيه للشراء و16.23 جنيه للبيع، مقابل 15.79 جنيه للشراء و15.89 جنيه للبيع، الخميس الماضي.

وتعد هذه الزيادة أكبر وتيرة ارتفاع أسبوعي في سعر الدولار منذ بداية العام الجاري.

ويكشف الانفوجرافيك التالي، رحلة أسعار الدولار مقابل الجنيه، بشكل أسبوعي منذ بداية العام 2020.