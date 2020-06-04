البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الخميس
10:34 ص الخميس 04 يونيو 2020
كتبت- شيرين صلاح:
صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.79% مع بداية تعاملات اليوم الخميس إلى مستوى 10506 نقطة.
كما ارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.78%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.7%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.83% بنهاية تعاملات أمس الأربعاء إلى مستوى 10424 نقطة.
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