البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.79% مع بداية تعاملات اليوم الخميس إلى مستوى 10506 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.78%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.7%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.83% بنهاية تعاملات أمس الأربعاء إلى مستوى 10424 نقطة.