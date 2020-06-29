بروتوكول تعاون بين التضامن و"العربية للتصنيع" لدعم برنامج "فرصة"

كتبت - ياسمين سليم :

شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع؛ توقيع بروتوكول تعاون لدعم برنامج "فرصة" بحسب بيان من وزارة التضامن اليوم الاثنين.

وفرصة هو أحد برامج التمكين الاقتصادي ضمن منظومة الحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الإجتماعي.

وقالت القباج؛ إن اهتمام القيادة السياسية يتجه لتقديم العديد من برامج الحماية المجتمعية بما يكفل توفير حياة آدمية كريمة لكافة المواطنين.

وأشارت الوزيرة إلى تضافر الجهود المبذولة في سياق منهجي لمواجهة هذه القضية باعتبارها من مقتضيات الأمن القومي.

وأضافت وزيرة التضامن أن الوزارة تعتمد بشكل كبير على التعاون مع الوزارات والهيئات المنتجة ومنها الهيئة العربية للتصنيع، مشيدة بالتعاون مع الهيئة ودورها الرائد في تبني العديد من القضايا المجتمعية.

وأوضحت أن برنامج "فرصة " يستكمل منظومة الحماية الإجتماعية وبرنامج التكافل والكرامة وغيرهما من البرامج الاجتماعية المقدمة للفقراء لمساعدتهم في الانتقال من المساعدات إلى الاستقلالية المالية وسبل معيشية أكثر مرونة وبالتالي مساعدة هؤلاء الأشخاص في تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأضافت أن التعاون مع العربية للتصنيع يتسم بالسرعة في الإنجاز والالتزام والجودة.

وأوضحت أن التعاون قائم في العديد من المجالات مع الهيئة مثل مبادرة حماية أطفال بلا مأوى وتوفير محطات مياه الشرب النقية والصرف الصحي للقري الأكثر احتياجا.

وأشارت "القباج" إلى الاتفاق على دراسة احتياجات المستفيدين ببرنامج "فرصة" من الآلات والمعدات وعرضها على الهيئة العربية للتصنيع لتصنيع هذه المعدات بسعر أقل من أسعار في تحسين المستوى الاقتصادي لمستفيدي تكافل وكرامة.

بالإضافة إلى إقامة معارض مشتركة لمنتجات العربية للتصنيع فى الأقاليم والمحافظات وفقا للتوقيتات المتاحة بخطة المعارض لدى الهيئة؛ بحسب البيان.

وأكدت أن الوزارة على أتم الاستعداد لتقديم كافة التسهيلات والتعاون لتحقيق أقصي استفادة ممكنة من إمكانيات الهيئة وتدبير كافة احتياجات وزارة التضامن الإجتماعي ووحداتها المختلفة بمحافظات مصر من منتجات الهيئة العربية للتصنيع.

وأوضح الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن قضية حماية الفقراء تُعد من أكبر التحديات على المستوى القومي منذ سنوات طويلة.

وشدد على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لأهمية تضافر كافة جهود مؤسسات الدولة لمواجهة هذه القضية بأحدث الأساليب العلمية وتنظيم حملات توعية موسعة على مستوى الجمهورية ليدرك الجميع مسئوليته تجاه حل تلك القضية.

وأضاف أن مشاركة العربية للتصنيع في دعم مبادرة "فرصة" يأتي انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية للهيئة ودورها القومي في توظيف كافة إمكانياتها من خبرات بشرية متميزة وإمكانيات تكنولوجية متقدمة لدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة لكافة المواطنين والمساهمة في حل تلك المشكلة التي تؤرق المجتمع بما لها من تداعيات ومشكلات اجتماعية واقتصادية.

وأوضح "التراس" أنه تم الاتفاق على تقديم عدد 3 تروسيكلات مجهزة بدون قيمة مالية للتجربة العملية لمنحهم لمستفيدي برنامج فرصة لاستثمارهم في الإنتاج وزيادة الدخل.

الإضافة إلى إتاحة الجديد من منتجات الهيئة العربية للتصنيع وفقا لاحتياجات عملاء ومستفيدي البرنامج للترويج لها من خلال البرامج المتاحة لديه على مستوى محافظات مصر.

كما أشار إلى إتاحة الفرصة للتقديم لعدد من وظائف الهيئة وفقا للاحتياجات؛ وتدريب دوري لمجموعات متعددة من مستفيدي برنامج فرصة لتأهيلهم على العمل في أعمال مهنية متخصصة يتطلبها سوق العمل سواء فى العربية للتصنيع أو جهات أخرى.

وأشار "التراس" أن الهيئة العربية للتصنيع تحرص على استمرار العملية الإنتاجية وإدارة عجلة الإنتاج من خلال إنتاج وحدات التعقيم ومستلزمات الوقاية وذلك لمساندة الدولة في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يأتي توقيع هذا البروتوكول، في إطار اتجاه وزارة التضامن الاجتماعي لتحويل مستفيدي برامج الدعم النقدي إلى الإنتاجية من خلال التدريب والتشغيل والتوظيف الذاتي.