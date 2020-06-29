أول رد من فيسبوك على حملة مقاطعة الإعلانات على منصتها الاجتماعية

كتب- علاء حجاج:

قال المتحدث الرسمي لفيسبوك، اليوم الاثنين، إن الشركة تستثمر مليارات الدولارات سنوياً للمحافظة على سلامة المجتمع، وتعمل باستمرار مع خبراء من خارج الشركة لمراجعة وتحديث سياستها.

يأتي هذا ردا على سؤال مصراوي حول حملات مقاطعة الإعلانات التي تتعرض لها الشركة من العديد من المؤسسات المعلنة على منصة فيسبوك والتي وصل عددها حتى الآن إلى 120 شركة أعلنت مقاطعتها للحملات الإعلانية على فيسبوك، كجزء من حركة تسمى #StopHateForProfit.

وتتهم الحركة موقع فيسبوك بالفشل المتكرر في معالجة الانتشار الواسع للكراهية على منصاتها.

وقال المتحدث باسم الشركة: "رحبنا بمراجعين ومدققين في مجال الحقوق المدنية، كما قمنا بحظر 250 من المنظمات التي تروج لفكرة تفوق العرق الأبيض على فيسبوك وانستجرام".

وأشار إلى أن الاستثمارات التي أنفقتها الشركة على تقنية الذكاء الاصطناعي تؤكد أن مؤسسة فيسبوك قادرة على اكتشاف نحو 90% من خطاب الكراهية حتى قبل أن يتم إبلاغ المنصة عنه، كما وجد تقرير حديث صادر عن الاتحاد الأوروبي أن فيسبوك تراجع تقارير خطاب الكراهية أكثر من تويتر ويوتيوب خلال مدة 24 ساعة.

وقال المتحدث الرسمي باسم فيسبوك إن الشركة ستقوم بالمزيد من العمل، وستستمر في التعاون مع مجموعات الحقوق المدنية والتحالف العالمي للإعلام المسؤول GARM، وغيرهم من الخبراء لتطوير المزيد من الأدوات والتقنيات والسياسات لمواصلة هذه المعركة." المتحدث الرسمي باسم شركة فيسبوك.

وخسر الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرج، أكثر من 7 مليارات دولار من ثروته، بعدما أعلنت شركات كبرى عن حملة مقاطعة لموقع فيسبوك وسحب إعلاناتها من عليه.

وتراجع زوكربيرج إلى المركز الرابع في قائمة مجلة فوربس لأغنى أغنياء العالم، بنهاية تعاملات الجمعة الماضية.

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