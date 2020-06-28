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مبيعات محلية وعربية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الأحد

03:07 م الأحد 28 يونيو 2020
مبيعات محلية وعربية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الأحد

أرشيفية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.38% مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، إلى مستوى 10848 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.06%، و مؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.86%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 14.9 مليون جنيه، والعرب بقيمة 12.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 27.1 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.36% مع نهاية تعاملات الخميس الماضي، إلى مستوى 10890 نقطة.

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