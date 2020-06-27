أسعار الذهب العالمية تغلق على ارتفاع جديد
10:03 ص السبت 27 يونيو 2020
كتبت- دينا خالد:
أغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع أمس الجمعة، نسبته 0.43% وبقية بلغت نحو 7 دولارات.
وصعدت أوقية الذهب إلى 1771.2 دولار، بنهاية تعاملات أمس في البورصات العالمية، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.
واليوم وغدًا إجازة رسمية في البورصات العالمية
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