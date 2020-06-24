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ارتفاع الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

10:35 ص الأربعاء 24 يونيو 2020
ارتفاع الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 6 أصناف من الخضراوات بين 20 قرشا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 30 قرشا.

البطاطس بين 1.5 و3.7 جنيه، بزيادة 20 قرشا.

البصل بين 2.25 و3.25 جنيه.

الكوسة بين 1.5 جنيه و5 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفاصوليا بين 2 جنيه، و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

البامية 12 جنيها.

أسعار الفاكهة:

العنب بناتي أصفر بين 5 و8 جنيهات.

العنب بناتي أحمر بين 4 و9 جنيهات.

التفاح مصري بين 5 و9 جنيهات.

البرتقال الصيفي بين 6 و9 جنيهات.

الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 8 جنيهات و24 جنيها.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 5 و9 جنيهات.

المشمش بين 7 و10 جنيهات

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور سوق الجملة الطماطم البطاطس

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