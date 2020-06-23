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أسعار الذهب في مصر تواصل تحطيم مستوياتها التاريخية بتعاملات الثلاثاء

01:24 م الثلاثاء 23 يونيو 2020
أسعار الذهب في مصر تواصل تحطيم مستوياتها التاريخية بتعاملات الثلاثاء

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليرتفع سعر الجرام بنحو 3 جنيهات، مقارنة بمستواه بمنتصف تعاملات أمس، مسجلا بذلك رقما قياسيا جديدا

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 788 جنيهًا مقابل 785 جنيهًا بمنتصف تعاملات أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 675 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 901 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6304 جنيهات.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية اليوم صعودا بنحو 3.6 دولار بنسبة 0.21%، مقارنة بنهاية تعاملات أمس.

وسجل سعر الأوقية 1758 دولارا في الساعة الثانية عشرة و30 دقيقة ظهر اليوم بتوقيت القاهرة.

وكانت أسعار الذهب صعدت خلال منتصف تعاملات أمس بنحو 3 جنيهات للجرام الواحد.

أسعار الذهب غرفة القاهرة التجارية جرام الذهب

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