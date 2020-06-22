أسعار الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا مع بداية تعاملات الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه أمس الأحد.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي، ومصر عند 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، والعربي الأفريقي، وقناة السويس، والتجاري الدولي إلى 16.12 جنيه للشراء، و16.22 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك الإسكندرية عند 16.11 جنيه للشراء، و16.21 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك أبو ظبي الإسلامي، وكريدي أجريكول، والبركة عند 16.13 جنيه للشراء، و16.23 جنيه للبيع.