أبو الفتوح: 140 مليار جنيه مبيعات شهادة الـ 15% في البنك الأهلي في 3 أشهر

كتبت- منال المصري:

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن حصيلة مبيعات البنك من شهادة الادخار أجل عام بعائد 15% سنويا سجلت 140 مليار في 3 أشهر منذ طرحها أمام العملاء وحتى نهاية تعاملات أول أمس الخميس.

وأضاف لمصراوي أن عدد العملاء الذين أصدروا الشهادة مرتفعة العائدة بالبنك قفز إلى 840 ألف عميل حتي نهاية تعاملات الخميس الماضي.

وبدأ بنكا الأهلي ومصر، في يوم 22 من شهر مارس الماضي، طرح الشهادة الجديدة بعائد هو الأعلى في مصر، وبأجل عام واحد، حيث يبيع البنكان الشهادة إلكترونيا، أي من خلال خدمات الإنترنت بنكنج، أو الموبايل بنكنج، وذلك حرصا من البنكين على عدم التكدس في فروعهما.

وتمكنت شهادة الادخار ذات العائد 15% من جذب مدخرات العملاء من بنوك أخرى لصالح بنكي الأهلي ومصر، بسبب عائدها المرتفع، بحسب مصرفيين تحدثوا مع مصراوي في وقت سابق.

وتبدأ فئات الشهادة من ألف جنيه ومضاعفاتها، وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة.

ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار)، وذلك وفقا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.