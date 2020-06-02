أوبر: رحلات مجانية للفريق الطبي في 9 مستشفيات لمواجهة كورونا

كتب- علاء حجاج:

أعلنت شركة أوبر عن 7 مبادرات جديدة، ضمن جهود الشركة لدعم المجتمع في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتتضمن عقد شراكات مع مؤسسات أهل مصر، والهلال الأحمر المصري، وشركة Venture Lifestyle، وقامت الشركة بعقد شراكة مع "طبيبي" وأضافت 5 مستشفيات جديدة إلى مبادرتها بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، لدعم الصفوف الأمامية من قطاع الصحة برحلات مجانية ليصل إجمالي عدد المستشفيات التي تم دعمها إلى 9 مستشفيات.

وقال أحمد خليل، مدير عام أوبر في مصر، إن الشركة ركزت على عقد شراكات مع المؤسسات المجتمعية لمساعدة المناطق التي تواجه ظروفا صعبة بالتخفيف من تأثير فيروس كورونا عليها.

وبحسب خليل، توسعت الشركة في التزامها تجاه القطاع الطبي عبر توفير رحلات مجانية ومخفضة للعاملين بكل من مجموعة مستشفيات السلام العالمية، ومجموعة مستشفيات دار الفؤاد، ومستشفى السعودي الألماني.

وأضاف أن أوبر تعاقد مع "طبيبي"، مقدم خدمات الرعاية الصحية الخاص على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بتقديم رحلات مخفضة لتسهيل الزيارات المنزلية للمرضى.

كما عقدت شركة أوبر شراكة مع مؤسسة الهلال الأحمر المصري لمساعدة المتطوعين والعاملين بالقطاع الصحي على التحرك بحرية خلال رحلتهم لاحتواء ومحاربة فيروس كورونا المستجد. قامت الشركة بإتاحة ودعم تنقلات 2000 متطوع من خلال توفير 4000 رحلة مجانية.

وتعاونت شركة أوبر مع مؤسسة أهل مصر للتنمية، التي تهدف للوقاية والعلاج من الحوادث والحروق بالمجان وتشرف على 3 منشآت للعزل، حيث قدمت أوبر لها دعماً لوجستياً من خلال توفير ألف رحلة مجانية لـ 70 مندوباً للمؤسسة. وساهم هذا الدعم في مساعدتهم على جمع التبرعات للمرضى الحاليين.

وخلال شهر رمضان، عقدت أوبر شراكة مع شركة Venture Lifestyle لدعم مبادرة "عربية الخير" عن طريق توفير رحلات مجانية من أوبر باص لتسهيل توزيع 100 ألف وجبة ساخنة و600 حقيبة رمضانية للأسر الأكثر احتياجاً.