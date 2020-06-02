مشتريات محلية تصعد بالبورصة 1% بنهاية تعاملات الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.09% مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء إلى مستوى 10338 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.88%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 1.76%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 694.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 694 مليون جنيه، وسجلت مبيعات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 922.6 ألف جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.07% بنهاية تعاملات أمس الاثنين إلى مستوى 10227 نقاط.