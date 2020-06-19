إصلاح ما أفسده الحظر.. إقبال متزايد على تطبيقات التمارين الرياضية بسبب كورونا

كتب - علاء حجاج:

تسببت الإجراءات الاحترازية التي قامت بها الحكومة المصرية لمواجهة تفشي فيروس كورونا من حظر تجوال وتشجيع العمل من المنزل وغلق صالات التمارين الرياضية "الجيم" لظهور شكاوى كثيرة من الزيادة الوزن والحاجة لممارسة الرياضة.

ودفعت الإجراءات الاحترازية، المصريين للبحث عن طريقة لممارسة الفروض الرياضية بشكل منتظم عبر الإنترنت.

وقال محمد عمر مدير التسويق بتطبيق "الكوتش" للتمارين الرياضية والفتنس، أن إجراءات التباعد الاجتماعي وغلق صالات "الجيم" تسببت في زيادة كبيرة في عدد مستخدمي التطبيق المتخصص في تقديم التمرينات الرياضية.

وأضاف عمر لمصراوي، أنه مع بداية تفعيل حظر التجوال بدأت أعداد مشتركي خدمات "الكوتش" في الزيادة بشكل ملحوظ، حيث ارتفع عدد المستخدمين الفاعلين في شهر مارس ليصل إلى 86 ألف مستخدم مقابل 50 ألف مستخدم في فبراير، ليشهد عدد المستخدمين قفزة أخرى في أبريل ليصل الى 145 ألف مستخدم.

وبحسب مدير التسويق بالشركة فهناك نسختين من التطبيق إحداهما مدفوعة والأخرى مجانية، ويوفر الكوتش الفرصة لممارسة التمارين الرياضية في أي مكان وأي وقت مع أنظمة غذائية صحية متنوعة ومتابعة فردية وتواصل مباشر مع مجموعة من المدربين ومتخصصي الأغذية وذلك اعتمادا على تقنية الذكاء الاصطناعي.

وعن توجهات المستخدمين، قال إن هناك أكثر من دافع وراء ممارسة التمارين عبر الكوتش، فبعض المستخدمين يرغبون في التمرين من المنزل للتخلص من الضغوط النفسية التي تسببت فيها إجراءات التباعد الاجتماعي، والبعض الآخر من المتدربين يرغب في الحفاظ على لياقته البدنية بعد غلق صالات "الجيم".

أما الأغلبية من العملاء الجدد خلال الأشهر الثلاثة الماضية كانوا يرغبون في خسارة أوزانهم، حيث شهد التطبيق زيادة 4 أضعاف في الطلب على التمرينات المنزلية، وكان أكثر مشتركي هذا البرنامج من التمارين يهدفون خسارة الوزن، بحسب عمر.

وأوضح أن "الكوتش" يأتي ضمن المجالات التي تأثرت إيجابيًا بالجائحة، بسبب وجود المستخدمين أغلب الوقت في المنزل حيث "وجدوا أن لديهم وقت طويل يمكن استثماره يمكن أن يتم استثماره بشكل مفيد، ومن هذه الأمور المفيدة، الانشطة الرياضية للحفاظ على اللياقة البدنية والصحة الجسدية والنفسية، وخاصة أن الرياضة تحسن الصحة النفسية".

وقد نصحت منظمة الصحة العالمية واليونيسيف بممارسة الرياضة من البيت أثناء الإغلاق للحفاظ على الصحة النفسية والجسدية.

ويقدم تطبيق الكوتش تمارين للضخامة العضلية، وتمارين قوة ولياقة بدنية وتمارين منزلية للرجال والسيدات بدون معدات، وتمارين لخسارة وزن الجسم "كاليستنيكس".