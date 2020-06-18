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مبيعات أجنبية تهبط بالبورصة في نهاية تعاملات آخر الأسبوع

02:49 م الخميس 18 يونيو 2020
مبيعات أجنبية تهبط بالبورصة في نهاية تعاملات آخر الأسبوع

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة بلغت 0.44% مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، إلى مستوى 10857 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب.

بينما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.72%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.32%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 296.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 286.4 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 740.9 ألف جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.27% مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء إلى مستوى 10905 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين العرب والأجانب.

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