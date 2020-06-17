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ارتفاع البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

10:20 ص الأربعاء 17 يونيو 2020
ارتفاع البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي 3 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 24 و29 جنيها.

وزاد سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 60 و70 جنيها، كما زاد سعر كيلو السمك البوري 3 جنيهات، ليتراوح بين 42 و48 جنيها.

وتراجع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 200 جنيه و250 جنيها، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، كما استقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيها، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

أسعار الأسماك السمك البلطي الجمبري السمك البوري

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