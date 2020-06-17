التجارة تمدد قرار وقف تصدير الكمامات ومستلزمات الوقاية من العدوى 3 أشهر

كتب- عبدالقادر رمضان:

أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قرارًا باستمرار وقف تصدير الماسكات الجراحية (أقنعة الوجه "الكمامات") ومستلزمات الوقاية من العدوى، لمدة 3 أشهر إضافية تبدأ من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية.

وقال بيان من الوزارة اليوم الأربعاء إن القرار نص على السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي - والتي تقدرها الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية – وذلك بموافقة من وزيرة التجارة والصناعة.

وفي منتصف مارس الماضي أوقفت وزيرة التجارة والصناعة، تصدير كل من الماسكات الجراحية (أقنعة الوجه "كمامات")، ومستلزمات الوقاية من العدوى والكحول بكافة أنواعه ومشتقاته، وذلك لمدة 3 أشهر.

وقالت جامع في البيان إن هذا القرار يستهدف توفير احتياجات المواطن المصري والمؤسسات الطبية من هذه المنتجات خاصة فى ظل الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الحكومة المصرية لحماية المواطنين من تداعيات انتشار فيروس "كورونا المستجد".

وأضافت أن هذا القرار جاء بعد التنسيق مع وزارة الصحة والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.