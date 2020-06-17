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أسعار الدولار في 11 بنكا مقابل الجنيه مع بداية تعاملات الأربعاء

10:15 ص الأربعاء 17 يونيو 2020
أسعار الدولار في 11 بنكا مقابل الجنيه مع بداية تعاملات الأربعاء

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الثلاثاء.

استقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي، ومصر عند 16.11 جنيه للشراء، و16.21 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة، التعمير والإسكان، والعربي الإفريقي، وقناة السويس، والتجاري الدولي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وكريدي أجريكول، والبركة عند 16.13 جنيه للشراء، و16.23 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 16.12 جنيه للشراء، و16.22 جنيه للبيع.

أسعار الدولار الدولار الجنيه

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