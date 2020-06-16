بورتو جروب تتحول للخسارة في الربع الأول من العام

كتبت – شيماء حفظي:

تحولت مجموعة بورتو جروب القابضة، للخسارة في الربع الأول من العام الجاري، مع انخفاض إيراداتها.

ووفقا للقوائم المالية المجمعة للشركة، المرسلة للبورصة اليوم الثلاثاء، حققت الشركة خلال الربع الأول خسارة بنحو 16.3 مليون جنيه مقابل أرباح بنحو 59.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر (يناير – مارس) إلى 206.4 مليون جنيه مقابل 417.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت تكلفة التمويل في الشركة خلال الفترة إلى 452.2 مليون جنيه مقابل 2.3 مليون جنيه، بحسب القوائم المالية.

وقالت الشركة إنها لم تتأثر خلال الفترة الماضية بتداعيات فيروس كورونا، لكنها توقعت أن تؤثر الإجراءات الاحترازية على القوائم المالية خلال الفترة المقبلة، دون إمكانية تحديد حجم هذا الأثر حاليا.

وتعمل شركة بورتو جروب في المجال العقاري والسياحي منذ إنشائها عام 2005، ووصل عدد المنتجعات السياحية التابعة لها إلى حوالي 15 منتجعا منها في الساحل الشمالي، والبحر الأحمر، وشرم الشيخ، ومطروح، والمغرب، وسوريا، والأردن.