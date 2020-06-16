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أسعار الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

09:53 ص الثلاثاء 16 يونيو 2020
أسعار الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الاثنين.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي، ومصر عند 16.11 جنيه للشراء، و16.21 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة، التعمير والإسكان، والعربي الإفريقي، وقناة السويس، والتجاري الدولي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وكريدي أجريكول، والبركة إلى 16.13 جنيه للشراء، و16.23 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 16.12 جنيه للشراء، و16.22 جنيه للبيع.

أسعار الدولار سعر صرف الدولار بنك مصر البنك الاهلي

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