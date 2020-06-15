تراجع المبيعات يهوي بأرباح سوديك 83% في الربع الأول من العام

كتبت- ياسمين سليم:

هوت أرباح شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار( سوديك) بنسبة 83% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة المرسلة للبورصة اليوم الاثنين تحقيقها صافي ربح بعد حقوق الأقلية، قيمته 27.8 مليون جنيه مقابل 161.2 مليون جنيه في نفس الفترة العام الماضي.

وهوت إيرادات الشركة بنسبة 54.4% خلال الأربع الأول من العام لتحقق 429.4 مليون جنيه، مقابل 941.2 مليون جنيه نفس الفترة العام الماضي.

وقال مجلس إدارة الشركة في بيان للبورصة إن صافي تعاقدات العملاء خلال الربع الأول بلغ 675 مليون جنيه.

وخلال الربع الأول سلمت الشركة 18 وحدة في مشروع وستاون ريزدنس ومشروع كورت يارد للعملاء بقيمة إجمالية 38 مليون جنيه.

وسلمت الشركة 53 وحدة بقيمة إجمالية 148 مليون جنيه في مشروع إيستاون ريزدنس، و8 وحدات في مشروع فيليت بقيمة إجمالية 67 مليون جنيه.

وذكر التقرير أن الشركة سلمت وحدتين في مشروع سيزر خلال الربع الأول بقيمة إجمالية 7 ملايين جنيه.

وتعمل شركة سوديك في التطوير العقاري، ومن أكبر مشروعات الشركة "وست تاون" وهو حي سكني متكامل بمدينة الشيخ زايد في السادس من أكتوبر على مشارف القاهرة، ومشروع "ألجريا"، ومشروع "فورتي ويست"، ومشروع "بوليجون"، ومشروع "قطامية بلازا"، ومشروع "أوتوفيل".