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نيفين جامع: توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع بريطانيا قريبا

03:38 م الأحد 14 يونيو 2020
نيفين جامع: توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع بريطانيا قريبا

وزيرة التجارة والصناعة خلال مشاركتها في الندوة

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنه يجري حاليا وضع التصور النهائي لاتفاق التجارة الحرة بين مصر وبريطانيا تمهيدا لتوقيعه خلال الفترة القريبة المقبلة، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الأحد.

وأضافت الوزيرة أن ذلك يأتي مع توافق الرؤى بين الجانبين على أهمية استمرار العلاقات التجارية وتنميتها بما يحقق مصلحة البلدين، وذلك في إطار المفاوضات التجارية بين البلدين في ظل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست".

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس في ندوة بعنوان "دور الحكومة في دعم القطاع الخاص" والتي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، لبحث أهم القرارات الحكومية والإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وكيفية إدارة الأزمة.

وشارك في الندوة خالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، إلى جانب عدد من أعضاء الجمعية، وأدار النقاش أحمد فكري عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية.

نيفين جامع توقيع اتفاقية التجارة الحرة بريطانيا

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