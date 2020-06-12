مصادر: عزل مصابي الباقيات الصالحات عن بقية النزلاء وحالتهم مستقرة

كتبت- ياسمين سليم:

قالت مصادر في وزارة التضامن الاجتماعي، إنه تم تخصيص دور كامل في دار الباقيات الصالحات لكبار السن لعزل المصابين بفيروس "كورونا" ومن يظهر عليهم أعراض الإصابة، بعيدًا عن باقي النزلاء.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الجمعة إصابة 9 مسنين من نزلاء دار الباقيات الصالحات لكبار السن بالمقطم.

وبحسب بيان من الوزارة فإن وزيرة التضامن تواصلت مع الدكتورة عبلة الكحلاوي رئيس مجلس أمناء جمعية الباقيات الصالحات ووجهت بتوفير كافة الاحتياجات التي طلبتها الكحلاوي.

وقالت المصادر إن الوزيرة، نيفين القباج، تتابع حالة مصابي دار الباقيات الصالحات لكبار السن بفيروس "كورونا" منذ 3 أيام، فور معرفتها بالأمر.

"بعض النزلاء أخذهم أبناؤهم، والبعض الأخر لا يزال موجودًا في الدار بعيدًا عن المصابين، بعد أن تم تخصيص دور كامل للعزل"، وفقًا للمصادر.

وأضافت أن الأمور الآن مستقرة، بعد عزل المصابين، مشيرة إلى أن أغلب المصابين حالاتهم مستقرة ونسبة الأكسجين في الدم جيدة، باستثناء حالة واحدة.

وبدأ فريق من الهلال الأحمر المصري اليوم بتعقيم وتطهير ومد الدار بكافة المستلزمات الطبية من كمامات وقفازات وملايات وبعض المواد اللازمة للعزل الصحي للحالات المصابة بفيروس "كورونا".

ووفقًا للمصادر فإن الوزيرة تتلقى تقارير يومية بشأن حالة المصابين، كما طلبت من الجمعيات الأهلية تقديم الدعم اللازم بالتنسيق مع وزارة الصحة لإرسال فريق طبي لمتابعة حالة المصابين.