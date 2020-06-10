أسعار الذهب العالمية تواصل مكاسبها مع انخفاض أسواق الأسهم العالمية

القاهرة- وكالات:

واصل الذهب مكاسبه، اليوم الأربعاء، مع انخفاض أسواق الأسهم العالمية بعد موجة صعود في الآونة الأخيرة، إذ يترقب المستثمرون ما سيسفر عنه اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي والذي من المنتظر أن يلقي الضوء على حالة الاقتصاد الأمريكي والمزيد من إجراءات التحفيز المحتملة، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0702 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1716.11 دولار للأوقية بعد تحقيق أفضل أداء يومي خلال شهر، أمس الثلاثاء.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1725 دولارا للأوقية.

وانحسر الزخم القوي في الأسواق المالية العالمية مع تجدد الشكوك بشأن التعافي العالمي من جائحة فيروس كورونا المستجد.

كما تلقى الذهب المزيد من الدعم من انخفاض العائدات على سندات الخزانة الأمريكية.

وتبنى المستثمرون موقفا حذرا ويترقبون بيان السياسة النقدية للمركزي الأمريكي المقرر إعلانه في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش ويعقبه مؤتمر صحفي لرئيسه جيروم باول.

كما ينشر رؤساء البنوك المركزية للولايات أول توقعات اقتصادية منذ بدء حالة ركود بفعل الجائحة في فبراير الماضي.