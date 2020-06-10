الإحصاء: معدل التضخم السنوي يتراجع إلى 5% خلال مايو

كتبت- ياسمين سليم:

تراجع معدل التضخم السنوي، في مايو الماضي، إلى مستوى 5%، في إجمالي الجمهورية، مقابل 5.9% في أبريل، وفقًا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء.

وبحسب بيانات الجهاز اليوم إن التضخم السنوي في شهر مايو تراجع مقارنة بنفس الشهر العام الماضي والذي سجل 13.3%.

وفي المدن سجل التضخم السنوي تراجعًا إلى 4.7% في مايو مقابل 5.9% في أبريل.

ولا يزال معدل التضخم السنوي أقل من مستهدف البنك المركزي له في الربع الأخير من عام 2020 عند 9% بزيادة أو نقصان 3%.

وانخفض معدل التضخم الشهري في مايو مسجلًا 0.1% لإجمالي الجمهورية مقابل 1.6% خلال أبريل.