الإحصاء: معدل التضخم السنوي يتراجع إلى 5% خلال مايو
كتبت- ياسمين سليم:
تراجع معدل التضخم السنوي، في مايو الماضي، إلى مستوى 5%، في إجمالي الجمهورية، مقابل 5.9% في أبريل، وفقًا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء.
وبحسب بيانات الجهاز اليوم إن التضخم السنوي في شهر مايو تراجع مقارنة بنفس الشهر العام الماضي والذي سجل 13.3%.
وفي المدن سجل التضخم السنوي تراجعًا إلى 4.7% في مايو مقابل 5.9% في أبريل.
ولا يزال معدل التضخم السنوي أقل من مستهدف البنك المركزي له في الربع الأخير من عام 2020 عند 9% بزيادة أو نقصان 3%.
وانخفض معدل التضخم الشهري في مايو مسجلًا 0.1% لإجمالي الجمهورية مقابل 1.6% خلال أبريل.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
36829
عدد المصابين
-
9786
عدد المتعافين
-
1306
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
7268141
عدد المصابين
-
3580135
عدد المتعافين
-
411350
عدد الوفيات
إعلان