تقرير: 57 منطقة تعاني ضعف خدمات الاتصالات في أبريل بسبب زيادة الاستهلاك في رمضان وحظر التجوال

كتب- علاء حجاج :

أصدر المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقريره لنتائج قياسات جودة خدمات الصوت والإنترنت لشركات الاتصالات العاملة في السوق المصري، حيث تم اختبار نحو 24 ألف كيلومتر من المدن والمناطق المأهولة بالسكان.

وبحسب التقرير بلغ عدد المناطق التي تأثرت في مستوى الخدمة خلال شهر أبريل 57 منطقة، وذلك بسبب الزيادة الكبيرة في معدلات استخدام المحمول خلال شهر رمضان بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية أثناء فترة حظر التجوال والتي أثرت على سرعة الاستجابة للأعطال الفنية المفاجئة، بحسب التقرير.

واختبر تنظيم الاتصالات 80 مدينة لكل شركة من شركات الاتصالات، وبلغت عدد المناطق المتأثرة بالنسبة لشركة فودافون 18 منطقة تعاني من مشكلة عدم بدء المكالمات من أهمها "مدينتي - العبور - مصر الجديدة - المرج - السلام - مدينة نصر- شبرا - المقطم"، و4 مناطق تعاني من مشكلة انقطاع المكالمات، و6 مناطق تعاني من جودة صوت المكالمات.

وبالنسبة لشركة اأرنج من أصل (80) مدينة وحي تم إجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد 23 مدينة وحي تعاني من تأثر في مؤشر عدم بدء المكالمات، من أهمها العبور والتجمع ومدينة نصر والعباسية وحلوان في القاهرة والسادس من أكتوبر والشيخ زايد والهرم في الجيزة، وفي الإسكندرية، مناطق في غرب الاسكندرية ومرسى مطروح، ومن حيث جودة صوت المكالمات 11 مدينة وحي أهمها مناطق في شرق وغرب الاسكندرية.

وبحسب التقرير تم رصد عدد 17 مدينة وحي تعاني من تأثر في مؤشر عدم بدء المكالمات لشركة اتصالات، من أهمها مدينتي والعبور وشبرا والزمالك والمعادي والمقطم في القاهرة، ومن حيث عدم اكتمال أو انقطاع المكالمات عدد 7 مدينة وحي وأهمها مدينتي والعبور وحلوان في القاهرة ومناطق في شرق الإسكندرية، ومن حيث جودة صوت المكالمات عدد 4 أهمها السادس من أكتوبر في الجيزة.

وبالنسبة لشركة المصرية للاتصالات تم رصد عدد 24 مدينة وحي تعانى من تأثر في مؤشر عدم بدء المكالمات، من أهمها العبور والرحاب ومصر الجديدة ومدينة نصر وحدائق القبة والعباسيه والمنيل وشبرا والزمالك وحلوان والمعادي والمقطم في القاهرة، وفي الجيزة الشيخ زايد وفي الإسكندرية شرق الإسكندرية، ومن حيث جودة صوت المكالمات عدد 5 مدينة وحي أهمها السادس من أكتوبر في الجيزة .

قال التقرير إن 15 منطقة شهدت تحسناً في مستوى خدمات الصوت من أصل 58 منطقة كانت تعاني من سوء مستوى الخدمة خلال شهر مارس الماضي، مقسمة الى " 32% تابعة لشركة وي، و31% لشركة فودافون و 26% لاتصالات و 11% لشركة اورنج.