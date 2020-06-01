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تعرف على أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

11:06 ص الإثنين 01 يونيو 2020
تعرف على أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

أسعار المأكولات البحرية

كتبت- شرين صلاح:

استقرت أسعار المأكولات البحرية والأسماك خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق العبور، عند نفس أسعار أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 24 و28 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 40 و46 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك الفليه البلطي، اليوم، بين 30 و90 جنيها، كما سجل سعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، وفقا لبيانات الموقع.

أسعار المأكولات البحرية أسعار الأسماك سوق العبور

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