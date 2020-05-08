تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بثاني أسبوع من رمضان

كتبت – شيماء حفظي:

زادت أسعار الطماطم والفاصوليا والكوسة خلال تعاملات الأسبوع الثاني من شهر رمضان، في سوق العبور، بينما انخفضت أسعار البطاطس والباذنجان البلدي والفلفل.

وبحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، اليوم الجمعة، تراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.6 و3.8 جنيه، بزيادة 20 قرشا عن الجمعة الماضي.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.6 و3.8 جنيه، بزيادة 20 قرشا.

البطاطس بين 1.7 و2.5 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

البصل بين 3 و7 جنيهات.

الكوسة بين 3.5 و 6.5 بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 4 و6 جنيهات، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 2.25 و4.25 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.

الملوخية بين 3 و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

البامية 25 جنيها، بتراجع 5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 5 و 8 جنيهات، بزيادة جنيه.

اليوسفي بين 4 و9 جنيهات.

الجوافة بين 4 و9 جنيهات.

الفراولة بين 3 و7 جنيهات.

الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات.

الليمون البلدي 4 جنيهات و12 جنيها.