جامع تدعو مشروعات النقل لتحويل سياراتها للعمل بالغاز لمواجهة كورونا

كتبت- شيماء حفظي:

دعت نيفين جامع وزير التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، أصحاب المشروعات العاملة في النقل والمواصلات لتحويل سياراتهم للعمل بالغاز للحد من نفقات التشغيل في الظروف الحالية من أجل مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان من الجهاز اليوم الخميس، قالت نيفين جامع إن تحويل السيارات للعمل بالغاز يقلل نفقات التشغيل إلى النصف تقريبا مما يساهم بشكل كبير في مواجهة الآثار الاقتصادية لأزمة كورونا.

وأضافت أنه تم تحويل 38.4 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي بالتعاون مع وزارة البترول (شركتي كارجاس وغازتك)، وذلك ضمن التمويل الذي يتيحه الجهاز بقيمة 202 مليون جنيه لتنفيذ المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

وذكرت الوزيرة أن هذا المشروع يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وفي إطار خطة الدولة للحد من المحروقات بهدف تقليل التلوث والحفاظ على البيئة من ناحية، والحفاظ على فرص العمل الخاصة بالعاملين في مجال المواصلات (وخاصة سيارات الأجرة) وزيادة دخل هذه الفئات من ناحية أخرى.

وقالت جامع إن جهاز تنمية المشروعات يقدم كافة أوجه الدعم المالي لتشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم الخاصة أو الأجرة للعمل بالغاز الطبيعي وذلك من خلال شركتى كارجاس وغازتك، حيث تقدمان خدمة التحويل بالتقسيط الميسر لكافة العملاء لتخفيف الأعباء عنهم واستفادتهم من هذا المشروع القومي.

وقال رأفت عباس رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بالجهاز، إن الجهاز يتعاون مع شركتي كارجاس وغازتك في تنفيذ حملات مباشرة بمحطات الوقود للدعاية لهذا المشروع وتشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم.

وأضاف أن الجهاز يعمل أيضا على توضيح سبل الوقاية من فيروس كورونا وتوزيع مجموعة من وسائل الوقاية على أًصحاب السيارات الراغبين في تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.