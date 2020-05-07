الجمارك تحبط 5916 عملية تهريب بمستحقات 1.4 مليار جنيه في 3 أشهر

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية في بيان اليوم الخميس، إن مصلحة الجمارك أحبطت 5 آلاف و916 عملية تهريب عبر المنافذ الجمركية، خلال الربع الأول من عام 2020، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

وأضافت الوزارة أن القيمة الإجمالية للرسوم والغرامات المستحقة على هذه العمليات بلغت مليارا و440 مليونا و504 آلاف جنيه.

جاء ذلك خلال تقرير تلقاه محمد معيط وزير المالية، من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، استعرض خلاله الجهود المبذولة لإحكام السيطرة على المنافذ الجمركية، وتشديد الرقابة بما يُسهم في منع أي محاولات للتهريب تؤثر سلبيا على الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني.

وأشار التقرير إلى أنه تم تحرير 3 آلاف و372 محضر تهرب جمركي، تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 39 مليونا و283 ألف جنيه.

كما تم تحرير 289 محضرا تتعلق بمحاولات تهريب مواد مخدرة، ومنشطات، وأجهزة تنصت وكاميرات مراقبة، ومهمات عسكرية، وأسلحة وذخائر، وسجائر، بلغت قيمة المستحق عليها نحو 884 مليونا و403 آلاف جنيه.

وأوضح التقرير أن المحاضر شملت أيضا 240 محضرا تتعلق بمحاولات تهريب ملابس جاهزة، وأدوية، ومكملات غذائية، وخمور، ومستلزمات وأجهزة طبية، ومستحضرات تجميل، بلغت قيمة المستحق عليها نحو 137 مليونا و902 ألف جنيه.

وأشار إلى أنه تم تحرير 374 محضرا تتعلق بمحاولات تهريب مبيدات حشرية، وأصناف متنوعة، وسلع مرفوضة رقابية، وأجهزة محمول وأكسسوارتها، وألعاب نارية بلغت مستحقاتها نحو 235 مليونا و457 ألف جنيه.

وأضاف التقرير أنه تم تحرير 1602 محضر تتعلق بإثبات الحالة وفرق القيمة والمناطق الحرة سيارات وقطع غيار، وتقديم فواتير بقيم أقل ومخالفة صادر بلغت مستحقاتها نحو 153 مليونا و244 ألف جنيه.

وأوضح التقرير أنه تم تحرير 36 محضرا، وإحباط محاولات تهريب النقد الأجنبي، حيث تم ضبط 22 ألف دولار أمريكي، و111 ألف جنيه، بالإضافة إلى تحرير 7 محاضر لمشغولات ذهبية وفضية بلغت مستحقاتها نحو 7 ملايين و408 آلاف جنيه.