البورصة تواصل الصعود لليوم الثالث مع بداية تعاملات اليوم الخميس
كتب- مصطفى عيد:
واصلت البورصة ارتفاعها مع بداية تعاملات اليوم الخميس، حيث صعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.16% إلى مستوى 10310 نقاط.
كما صعد أيضا مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.51%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.03%.
وكانت البورصة خلال تعاملات أمس الأربعاء بنسبة فوق الـ 1% لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد تراجع ملحوظ خلال جلستي الأحد والاثنين.
وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنهاية تعاملات أمس بنسبة 1.04% إلى مستوى 10294 نقطة.
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