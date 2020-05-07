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البورصة تواصل الصعود لليوم الثالث مع بداية تعاملات اليوم الخميس

10:19 ص الخميس 07 مايو 2020
البورصة تواصل الصعود لليوم الثالث مع بداية تعاملات اليوم الخميس

البورصة المصرية


كتب- مصطفى عيد:

واصلت البورصة ارتفاعها مع بداية تعاملات اليوم الخميس، حيث صعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.16% إلى مستوى 10310 نقاط.

كما صعد أيضا مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.51%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.03%.

وكانت البورصة خلال تعاملات أمس الأربعاء بنسبة فوق الـ 1% لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد تراجع ملحوظ خلال جلستي الأحد والاثنين.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنهاية تعاملات أمس بنسبة 1.04% إلى مستوى 10294 نقطة.

مؤشر البورصة البورصة المصرية

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