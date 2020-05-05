خاص- مصر تتسلم الدفعة الأولى من صندوق النقد بقيمة 2.7 مليار دولار الاثنين المقبل

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول بالبنك المركزي، لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إن مصر ستحصل على الدفعة الأولى، بقيمة 2.7 مليار دولار، من حزمة التمويل التي طلبتها من صندوق النقد الدولي، يوم 11 مايو الجاري، الموافق يوم الاثنين المقبل.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أعلن الأسبوع الماضي عن طلب مصر حزمة تمويلية من صندوق النقد الدولي، من أجل تعزيز قدرتها على مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وطلبت مصر قرضين من صندوق النقد الدولي الأول طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI»، والثاني وفقا لبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني«SBA».

وقال المصدر لمصراوي، إن الدفعة الأولى التي ستتسلمها مصر وفقا لأداة التمويل السريع بقيمة "2.7 مليار دولار والباقي بداية من يونيو".

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