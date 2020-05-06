صندوق مصر السيادي يؤسس صندوقا للاستثمار في الرعاية الصحية بقيمة 300 مليون دولار

كتب- عبدالقادر رمضان:

أعلن صندوق مصر السيادي وشركة إدارة الاستثمارات كونكورد إنترناشيونال انفستمنتس، توقيع مذكرة تفاهم، لتأسيس شركة مشتركة لإدارة صندوق متخصص في قطاع الرعاية الصحية يستثمر بشكل أساسي في مصر وكذلك الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال الصندوق في بيان صحفي اليوم الأربعاء، حصل عليه مصراوي، إن حجم الصندوق المستهدف يبلغ 300 مليون دولار أمريكي كمرحلة أولية ويهدف إلى تعظيم قيمة الأصول على المدى الطويل من خلال الاستفادة من فرص الاستثمار المباشر في مصر.

وسيعمل الصندوق الجديد كمحفز لجذب استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة وكذلك خلق فرص الاستثمار المشترك في مشاريع أخرى ضخمة، بحسب البيان.

ويهدف صندوق مصر السيادي من خلال الصندوق الجديد إلى خلق منصة رعاية صحية متنوعة تستفيد من تزايد عدد السكان في مصر الذين يحتاجون لخدمات رعاية صحية مختلفة، وفقًا للبيان.

وقال إنه يسعى لإنشاء كيانات رعاية صحية عالمية موجهة للتصدير تغطي الأنشطة الصحية المختلفة، إلى جانب تعظيم قيمة الشركات الواعدة في هذا القطاع، والأصول غير المستغلة ودعم التخصصات الجديدة، مستغلة بذلك موقع مصر الفريد والانخفاض النسبي لتكاليف الإنتاج والخدمات الصحية بمصر لتصديرها إلى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، في البيان إن الاستثمار في الرعاية الصحية هو من أولويات الحكومة المصرية في هذا الوقت الذي يواجه فيه العالم أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت أن الاهتمام بصحة المواطن المصري هو جزء رئيسي من رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأكدت أن التركيز على القطاع الصحي يرتبط ببرنامج عمل الحكومة في إطار بناء الإنسان المصري عبر تطبيق نظام صحي متكامل قادر على تحسين المؤشرات الصحية وتحقيق التغطية الشاملة لكل المواطنين.

وبحسب السعيد فإن إنشاء صندوق متخصص للاستثمار في خدمات الرعاية الصحية المتنوعة؛ يعكس دور صندوق مصر السيادي في الإسراع في جذب الاستثمارات إلى أصول الدولة بهدف تعظيم قيمتها، مع زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

وقالت الوزيرة إن رؤية مصر 2030 اعتبرت القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية، حيث تقع على عاتق القطاع الخاص مسئولية تنفيذ الجزء الأكبر من المشروعات، في حين تلعب الدولة دورها كمنظم فعال في رسم السياسات ووضع المعايير والمتابعة والمراقبة.

ونقل البيان عن أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي قوله: إن صندوق مصر السيادي وشركة كونكورد إنترناشيونال انفستمنتس بدأ عملية تأسيس شركة إدارة مشتركة لجذب وإدارة الاستثمارات، في صندوق للاستثمار في خدمات الرعاية الصحية والأدوية.

ويهدف الصندوق لتعظيم قيمة أصول الدولة والقطاع الخاص على المدى الطويل، بحسب سليمان.

وأضاف نحن سعداء بهذه الشراكة ونتطلع للاستفادة من خبرة كونكورد الواسعة في مجال إدارة مشروعات الرعاية الصحية".

وقال سليمان إن دور صندوق مصر السيادي بالغ الأهمية في جذب الاستثمارات إلى تلك الأصول خاصة مع وجود حاجة متزايدة للاستثمار في تحديث وتوسيع مرافق الرعاية الصحية، ومع استمرار تفشي وباء فيروس كورونا حول العالم وتزايد أثاره السلبية على الاقتصاد العالمي.

وقال إنه من الضروري بالنسبة لنا أن نكون جاهزين وأن نخلق حلولاً من شأنها أن تقلل الضغط الذي سببه الفيروس على أنظمة الرعاية الصحية في المنطقة والعالم.

وأضاف أن "كلاً من قطاعي الرعاية الصحية والأدوية كانا على رأس قائمة أولويات الصندوق، وتوقيع مذكرة التفاهم اليوم يتوج جهودنا الجماعية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى تلك المجالات".

وقال محمد صالح يونس، رئيس مجموعة كونكورد إنه "يوجد طلب مستمر على هذه الصناعة التي تشمل منتجي الأدوية ومقدمي الخدمات التشخيصية مثل معامل التحاليل ومراكز الأشعة وخدمات التمريض والمستشفيات والعيادات وغيرها من المرافق الصحية المتخصصة، والتي تشهد معدل نمو سنوي مرتفع".

وأكد يونس أن مدير الصندوق سيقوم باختيار الاستثمارات الواعدة من الدولة والقطاع الخاص لخلق استثمارات متنوعة في قطاع الرعاية الصحية بهدف تعظيم قيمتها على مدى فترة الاستثمار.

وأشار أن الفرص الهائلة للتوسع في أفريقيا والشرق الأوسط باستخدام موارد السوق الكبيرة والمتنامية في مصر والتي تمنح للصندوق فرصة فريدة.