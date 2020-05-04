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تراجع صادرات مصر من السلع الغذائية 6% بالربع الأول من العام بسبب كورونا

02:50 م الإثنين 04 مايو 2020
تراجع صادرات مصر من السلع الغذائية 6% بالربع الأول من العام بسبب كورونا

هاني برزي

كتبت- شيماء حفظي:

قال هاني برزي رئيس المجلس التصديري للسلع الغذائية، لمصراوي، إن صادرات مصر من السلع الغذائية تراجعت بنسبة 6% خلال الربع الأول من العام الجاري، بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف برزي، أن الصادرات انخفضت بشكل كبير في شهري فبراير ومارس الماضيين، "بعدما حققنا زيادة بنسبة 20% في يناير، ليتحول في نهاية الربع إلى تراجع بنحو 6%".

"في مارس تآكل النمو الذي حققناه في يناير نتيجة مشكلات الشحن والإفراج الجمركي في الأسواق والإغلاق وفرض حظر التجول في الدول التي نصدر لها ما أثر على الطلب هناك"

وتحتل الدول العربية نحو 60% من صادرات مصر من السلع الغذائية، تليها أوروبا وأمركيا وأفريقيا، وجميعها تأثرت، بحسب برزي.

وكانت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أظهرت ارتفاع صادرات مصر إلى نحو 2.48 مليار دولار بنهاية شهر يناير الماضي، مقابل نحو 2.45 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت نحو 1.4%.

وسجلت قيمة الصادرات من العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة نحو 61 مليون دولار، مقابل نحو 51 مليون دولار في بنسبة ارتفاع بلغت نحو 18.1%.

وقال برزي، إنه لا يمكن توقع أداء الصادرات في الربع الثاني من العام، في وسط ضبابية المشهد بشأن أزمة كورونا وتداعياتها.

هاني برزي السلع الغذائية فيروس كورونا الصادرات

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