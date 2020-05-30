تعرف على أسعار الذهب مع بداية تعاملات الأسبوع

كتبت - دينا خالد:

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس.

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ اليوم 762 جنيها، وهي نفس أسعار أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 653 جنيها، وعيار 24 نحو 870.9 جنيه، والجنيه الذهب 6096 جنيها.

وعالميا، ارتفع سعر الذهب 1% أمس الجمعة، بدعم من استمرار حذر المستثمرين الذين يترقبون رد فعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إزاء قانون الأمن القومي الصيني لهونج كونج وتأثيره المحتمل على الاقتصاد العالمي الضعيف بالفعل.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9 % إلى 1734.60 دولار للأوقية. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.7 % إلى 1750.20 دولار للأوقية.