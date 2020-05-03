ارتفاع الطماطم والبرتقال الصيفي.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الطماطم والبرتقال الصيفي بين 40 قرشا و2 جنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.6 جنيه و4 جنيهات، سعر كيلو البرتقال الصيفي بين 3 و7 جنيهات.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.6جنيه و4 جنيهات، بزيادة 40 قرشا.

البطاطس بين 1.75 و 2.75 جنيه.

البصل بين 3 و7 جنيهات.

الكوسة بين 3 و6 جنيهات.

الفاصوليا بين 3.5 جنيه و5 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و7 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و7 جنيهات.

الملوخية بين 3 و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و 6 جنيهات.

البامية بين 25 و30 جنيها.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 3 و7 جنيهات، بزيادة جنيهين.

اليوسفي بين 4 و9 جنيهات.

الجوافة بين 4 و9 جنيهات.

الفراولة بين 3 و7 جنيهات.

الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات.

الليمون البلدي 4 جنيهات و12 جنيها.