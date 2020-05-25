البنك التجاري الدولي: إصابة 13 موظفًا بفيروس كورونا

كتبت-منال المصري:

قال البنك التجاري الدولي مصر إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المؤكدة بين العاملين بالبنك بلغ 13 موظفًا، بحسب ما ذكره البنك على موقعه الإلكتروني.

وأضاف أنه تم الإبلاغ عن جميع الحالات حال اكتشافها لكلًا من وزارة الصحة والسكان والبنك المركزي المصري، منوها أن هناك حالات مصابة سابقة تم تعافيها من الفيروس.

وبحسب البنك فإن مجرد اكتشاف أي حالة مصابة بالفيروس، يتم تنفيذ تعليمات الفريق الإداري بإغلاق وتطهير وتعقيم المكان بالكامل وفقًا لمعايير وزارة الصحة والسكان المصدرة ومنظمة الصحة العالمية.

وقال البنك إنه تم حصر جميع الموظفين الذين تعاملوا واختلطوا مع أي حالة إيجابية ومنحهم إجازة فورية لمدة 14 يومًا للقيام بإجراءات الحجر المنزلي المتعارف عليها، وكذلك قاموا بإبلاغ أي طرف خارجي بما في ذلك العملاء كلما أمكن الذين قد يكونوا تعاملوا مع أي حالة بشكل مباشر.

وعدد البنك 13 حالة المصابة بفيروس كورونا بين الموظفين بينهم 10 حالات في 3 من مباني البنك الإدارية، وحالة في فرع الزمالك، وحالة في فرع ميديكير التجمع الخامس، وحالة في فرع أسيوط، وهي الحالة التي تعافت بالكامل.

ويبلغ إجمالي عدد الموظفين الذين يعملون في البنك التجاري الدولي مصر أكثر من 6900 موظف حسب موقع البنك.

وأكد البنكً التجاري الدولي بأن كافة فروع البنك البالغ عددها 207 أفرع وشبكة ماكينات الصراف الآلي التي تشمل 1046 ماكينة، تعمل بكامل طاقتها من أجل تلبية احتياجات جميع العملاء لحين إصدار أية اشعارات أخرى من البنك المركزي المصري.

واتخذ البنك عدة إجراءات احترازية لمكافحة انتشار الفيروس، من بينها استحداث مجموعة من البروتوكولات الخاصة بالنظافة، إلى جانب توعية موظفي البنك بأفضل ممارسات النظافة الشخصية المعمول بها عالميًا.

وكان البنك بداية من يوم الاثنين الموافق 11 مايو، ألزم جميع موظفي وعملاء البنك إرتداء قناع الوجه الطبي في حالة التواجد بأي من فروع البنك التجاري الدولي.