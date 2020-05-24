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ماذا فعلت أسعار الذهب في أول أيام عيد الفطر؟

03:10 م الأحد 24 مايو 2020
ماذا فعلت أسعار الذهب في أول أيام عيد الفطر؟

أسعار الذهب

كتبت- شيماء حفظي:

استقرت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الأحد، أول أيام عيد الفطر المبارك.

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ اليوم 762 جنيها وهي نفس أسعار أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 653 جنيها، وعيار 24 نحو 870.9 جنيه، والجنيه الذهب 6096 جنيها.

أسعار الذهب الذهب جرام الذهب عيد الفطر

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