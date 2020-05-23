أسعار الذهب العالمية تواصل الارتفاع مع تصاعد التوتر بين الصين وأمريكا
القاهرة- وكالات:
واصلت أسعار الذهب العالمية صعودها، مستفيدة من تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين المخاوف من بطء تعافي الاقتصاد العالمي المترنح بالفعل بسبب جائحة فيروس كورونا.
وبحسب بيانات وكالة بلومبرج فإن أسعار الذهب أنهت تعاملات أمس الجمعة على ارتفاع 0.44% لتصعد إلى 1734.6 دولار للأوقية.
عاد الشقاق الأمريكي الصيني للسطح مجددا على خلفية منشأ فيروس كورونا وازداد تصاعدا بعد مقترح صيني لفرض تشريعات أمنية على هونج كونج، مما اجتذب هجوما مضادا من واشنطن.
وفاقم التوتر المخاوف من بطء تعافي الاقتصاد العالمي، مما يضغط على أسواق الأسهم، لكنه يدعم الدولار الأمريكي الذي يعتبر أيضا ملاذا آمنا.
واليوم وغدًا عطلة رسمية في البورصات العالمية.
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