الاتصالات تتعاون مع وزارة الصحة للتطوير المؤسسي والتحول الرقمي

كتب- علاء حجاج:

بحثت وزارة الاتصالات والهيئة العامة للرعاية الصحية التعاون المشترك، في مجال التطوير المؤسسي والتحول الرقمي.

وقالت وزارة الاتصالات في بيان اليوم الخميس، إن التعاون يأتي في إطار التنسيق بين الوزارة مع أجهزة ومؤسسات الدولة لتنفيذ استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجال التطوير المؤسسي باستخدام التحول الرقمي، من أجل وضع سياسات التميز التشغيلي لوحدات الجهاز الإداري للدولة وكذا استحداث وتطوير وحدات التحول الرقمي.

وتناول الاجتماع التعريف بالهيئة العامة للرعاية الصحية واستعراض التجارب الدولية للمنظومات الصحية المماثلة حول العالم، كما تم مناقشة أوجه التعاون من أجل استحداث وتطوير إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بالهيئة.

وبحسب البيان، تم الاتفاق على ضرورة وأهمية خلق نموذج عمل جديد للهيئة العامة للرعاية الصحية يحقق تحول رقمي يتضمن (اختصار إجراءات- سرعة تداول معلومات- مؤشرات قياس- تفعيل وحدة التحول الرقمي- دعم اتخاذ القرار)، وذلك على التوازي مع العمل المستمر لتأهيل وتدريب الكوادر البشرية لتنفيذ نموذج العمل المشار إليه.

وانتهى الاجتماع إلى وضع تصور لإطار العمل في المرحلة القادمة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للرعاية الصحية.

يذكر أن هذا الاجتماع المشترك يعد استكمالا سلسلة الاجتماعات واللقاءات التحضيرية بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الهيئة العامة للرعاية الصحية؛ حيث سبقه عدة لقاءات بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويأتي هذا التعاون المشترك في إطار رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية ووفقا لاختصاصاتها بوضع آليات التعاون مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية لتنفيذ مشروعات تطوير الخدمات الحكومية، وإعادة الهندسة لدورة العمل المكتبي بها وميكنتها، بما يوفر بيئة مناسبة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة منها.