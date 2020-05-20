3 قروش زيادة في سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الاثنين، بينما استقر في مصر أبو ظبي الإسلامي.

وصعد سعر الدولار 3 قروش في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار 3 في بنك كريدي أجريكول إلى 15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار 3 قروش في بنكي التعمير والإسكان، والبركة إلى 15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار 3 قروش في بنكي القاهرة، والتجاري الدولي، والعربي الإقريقي، وقناة السويس إلى 15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار 3 قروش بنك الأسكندرية إلى 15.76 جنيه للشراء، و15.86 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.