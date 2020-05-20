"تنمية المشروعات": إتاحة 5.4 مليار جنيه لتمويل مشروعات المرأة في الصعيد

كتب- مصطفى عيد:

قالت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز يعمل على تنفيذ استراتيجية طموحة للنهوض بمشروعات المرأة المصرية وشباب الخريجات، من خلال توفير وتخصيص محفظة تمويلية تصل إلى 5.4 مليار لتمويل مشروعات المرأة متناهية الصغر خاصة في المحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد.

وأضافت نيفين جامع أنه من المتوقع تنفيذ 216 ألف مشروع متناهي الصغر من خلال هذا التمويل على مدار خمس سنوات مما سيوفر ما يقرب من 250 ألف فرصة عمل.

وذكرت أن تمويل هذه النوعية من المشروعات متوفر للسيدات الآن من خلال البنوك والجمعيات الأهلية التي يتعاون معها الجهاز.

وأشارت نيفين جامع إلى أن هذا التمويل يعد استمرارا لسياسة الجهاز الهادفة إلى دعم وتمكين المرأة، حيث قدم تمويلا قدره 8 مليارات جنيه للمرأة منذ يوليو 2014 حتى نهاية مارس 2020 تم من خلاله تنفيذ ما يزيد على 500 ألف مشروع أتاحت 341 ألف فرصة عمل.

وبلغت بذلك نسبة المرأة 46% من إجمالي المشروعات التي مولها الجهاز في هذه الفترة، كما بلغت نسبة المستفيدات من فرص التشغيل في مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب التي ينفذها الجهاز 54%، وفقا لنيفين جامع.

وأوضحت أن ما يزيد على 100 ألف سيدة استفدن من خدمات وحدات الشباك الواحد بكافة المحافظات لاستخراج المستندات الضرورية لإقامة مشروعاتهن كالسجل التجاري والبطاقة الضريبية.

كما ساعد الجهاز ما يزيد على 5 آلاف سيدة في التسجيل بسجلات صغار الموردين بالجهات الحكومية، بالإضافة إلى إشراكهن في عدد من السلاسل التجارية لتسويق منتجاتهن ومساعدتهن في عقد صفقات تكامل بين المشروعات وتأهيلهن على آليات ومتطلبات التسويق والتصدير، بحسب جامع.

وأكدت أن الجهاز يقدم برامجا تدريبية متنوعة بالتعاون مع مختلف شركاء التنمية لتوفير كافة المهارات الضرورية لإقامة المشروعات أو تطويرها ومنها التدريب على الحرف اليدوية والتراثية، وبرامج تطوير المهارات الريادية والخدمات الاستشارية لسيدات الأعمال، وبرامج أخرى متنوعة استفادت منها ما يزيد على 50 ألف سيدة وفتاة.