أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور خلال تعاملات اليوم
كتب- علاء حجاج:
استقرت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة، في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس، بينما تراجع سعر كيلو البرتقال الصيفي بمقدار جنيهين ليتراوح سعره بين 3 و5 جنيهات.
ويتراوح سعر كيلو الطماطم في سوق الجملة، بين 1.6 و3.6 جنيه، بينما استقر سعر البصل بين 3 و7 جنيهات، والخيار البلدي بين 4 و 6 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.6 و3.6 جنيه.
البطاطس بين 1.75 و 2.75 جنيه.
البصل بين 3 و7 جنيهات.
الكوسة بين 3 و6 جنيهات.
الفاصوليا بين 4 و5 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 2 و4.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 3 و7 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 3 و7 جنيهات.
الملوخية بين 3 و4 جنيهات.
الخيار البلدي بين 4 و 6 جنيهات.
البامية 30 جنيها.
أسعار الفاكهة:
البرتقال أبو سرة بين 4 و10 جنيهات.
البرتقال الصيفي بين 3 و5 جنيه، بتراجع 2 جنيه.
اليوسفي بين 4 و9 جنيهات.
الجوافة بين 4 و9 جنيهات.
الفراولة بين 3 و7 جنيهات.
الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات.
الليمون البلدي 4 جنيهات و12 جنيها.
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