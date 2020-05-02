أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور خلال تعاملات اليوم

كتب- علاء حجاج:

استقرت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة، في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس، بينما تراجع سعر كيلو البرتقال الصيفي بمقدار جنيهين ليتراوح سعره بين 3 و5 جنيهات.

ويتراوح سعر كيلو الطماطم في سوق الجملة، بين 1.6 و3.6 جنيه، بينما استقر سعر البصل بين 3 و7 جنيهات، والخيار البلدي بين 4 و 6 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.6 و3.6 جنيه.

البطاطس بين 1.75 و 2.75 جنيه.

البصل بين 3 و7 جنيهات.

الكوسة بين 3 و6 جنيهات.

الفاصوليا بين 4 و5 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و7 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و7 جنيهات.

الملوخية بين 3 و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و 6 جنيهات.

البامية 30 جنيها.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 4 و10 جنيهات.

البرتقال الصيفي بين 3 و5 جنيه، بتراجع 2 جنيه.

اليوسفي بين 4 و9 جنيهات.

الجوافة بين 4 و9 جنيهات.

الفراولة بين 3 و7 جنيهات.

الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات.

الليمون البلدي 4 جنيهات و12 جنيها.