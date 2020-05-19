طلعت مصطفى: تعديل حق انتفاع شاطئ سان ستيفانو لـ 7 ملايين جنيه وزيادة سنوية

كتبت – شيماء حفظي:

قالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، إنها توصلت لاتفاق مع محافظة الإسكندرية لتعديل عقد استغلال شاطئ سان ستيفانو وإنهاء النزاع بينهما.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، شهد الأحد الماضي، توقيع ملحق تعديل عقد استغلال شاطئ مشروع سان ستيفانو، الذي تم توقيعه في يونيو 2002، بين شركة سان ستيفانو للاستثمار العقاري وسان ستيفانو للاستثمار السياحي التابعتين للمجموعة، وبين محافظة الإسكندرية.

وأوضحت الشركة، أن تعديل التعاقد يقضي بتحديد مقابل الانتفاع السنوي للشاطئ والنفق بـ 7 ملايين جنيه بزيادة سنوية 12%.

وستكون الشركة ملزمة – وفقا لتوقيع الملحق – بالتبرع بما لا يقل عن 5 ملايين جنيه سنويا للأنشطة الخدمية والتنموية بمحافظة الإسكندرية من قبيل المسؤولية المجتمعية.

وقالت الشركة إن المحلق الذي تم توقيعه يعد تعديلا لعقد استغلال شاطئ سان ستيفانو في 2002 وتعديله المؤرخ يوليو 2006، وبموجبه يتم تطبيق بنود العقد الأصلي وتعديله من تاريخ توقيعهما وحتى ديسمبر 2019 نفاذا لقرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار الصادر في أبريل 2020 والمعتمد من مجلس الوزراء في نفس الشهر.

وأوضحت الشركة أنه سيتم العمل بالملحق بدءا من يناير 2020، وأن التوقيع ينهي النزاع بين الطرفين في إطار حرص المجموعة على الجدوى الاقتصادية للمشروع، وربحيته، ومصلحة المجموعة ومستثمريها.