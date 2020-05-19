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ارتفاع البلطي وتراجع الجمبري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

10:37 ص الثلاثاء 19 مايو 2020
ارتفاع البلطي وتراجع الجمبري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجنلة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 24 و28 جنيها.

وتراجع سعر كيلو الجمبري 20 جنيها ، ليتراوح بين 300 جنيه و370 جنيها، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، ، كما استقر سعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، كما بلغ سعر كيلو المكرونة السويسي ليتراوح بين 60 و70 جنيها، و سعر كيلو السمك البوري ليتراوح ما بين 40 و50 جنيها.

أسعار الأسماك سوق العبور

الخبر التالى:

البورصة ترتفع 1.1% مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

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