أرباح جي بي أوتو ترتفع إلى 138.4 مليون جنيه في الربع الأول من 2020

كتبت- ياسمين سليم:

قفزت أرباح شركة جي بي أوتو خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 138.4 مليون جنيه مقابل 26.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة العام الماضي.

وقال رؤوف غبور، رئيس شركة جي بي أوتو في بيان صحفي مرسل للبورصة بنتائج أعمال الشركة خلال الربع الأول إن "الشركة استهلت العام الجاري بانطلاقة قوية في ضوء الانتعاش الملحوظ الذي شهدها سوق السيارات المصري، لكن سرعان ما توقف ذلك التعافي بنهاية الربع الأول من العام نتيجة انتشار فيروس كورونا".

وأضاف أن صناعة السيارات تأثرت شأنها شأن الصناعات المصرية الأخرى بالتحديات الاستثنائية التي ألقت بظلالها على معدلات الطلب منذ منتصف مارس الماضي وتفاقمت مع عدم وضوح الرؤية حول مدى استمرار الأزمة الراهنة.

وبلغت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام 5.89 مليار جنيه بارتفاع 0.8% عن نفس الفترة العام الماضي.

وقالت الشركة إن إيرادات قطاع المركبات بلغت 4.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2020، بانخفاض سنوي بمعدل 4.1% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وأضافت أن القطاع لم يسجل أية خسائر خلال الربع الأول مقابل صافي خسائر بلغ 93.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة العام الماضي.

وبحسب الشركة فإن معدلات الطلب بقطاع سيارات الركوب تأثرت بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة لاحتواء فيروس كورونا وعلى رأسها الإغلاق المؤقت لوحدات المرور، علاوة على القيود المفروضة على ترخيص الدراجات البخارية ذات الثلاث عجلات.

وتوقع غبور في البيان أن تتراجع معدلات الطلب ونتائج الشركة خلال الأشهر المقبلة في ظل التحديات الصعبة الراهنة واستمرار جهود الشركة لتخفيف الأثر السلبي لتداعيات انتشار فيروس كورونا.